Jens Dekker maakt komende winter comeback als veldrijder

VELDRIJDEN - Jens Dekker (24) uit Fluitenberg wil komende winter z'n comeback als veldrijder maken. Eind 2020 hing hij z'n fiets aan de wilgen na verschillende gezondheidsklachten. Vooral onvoorspelbare ademhalingsproblemen hinderden hem tijdens wedstrijden.

"Ik wil het geen comeback noemen want het veldrijden is eigenlijk nooit uit m'n hoofd verdwenen", laat Dekker op zijn blog weten. "Eind vorig jaar heb ik een manier gevonden om met m'n gezondheidsproblemen om te gaan. En daarom staat niets me meer in de weg voor een terugkeer."

Weer in training

Sinds december is Dekker weer in training. Vooralsnog heeft hij geen ploeg, geen sponsors en geen trainer en komt hij uit voor wielervereniging De Peddelaars uit Hoogeveen. Afgelopen weekend finishte hij als derde tijdens de NL Gravel Series in Zandvoort. Dit ondanks dat hij vier kilometer lang op een lekke band had gereden.

"Maar alles was ik nu doe, staat in dienst van het grote doel om in de winter weer te starten in de cross", vertelt Dekker. Over 'hoe' hij met z'n gezondheidsproblemen heeft leren omgaan vertelt hij nu nog niks in z'n blog.