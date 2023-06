Dick Lukkien: 'De missie is mislukt'

VOETBAL - 'Dickie bedankt, Dickie bedankt', scandeerden de fanatieke supporters van FC Emmen kort na de pijnlijke nederlaag tegen Almere City FC, waardoor de Drentse club degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Na zeven seizoenen zwaaide de oefenmeester vandaag voor het laatst naar al die fans. Met tranen in zijn ogen, want het werd niet het afscheid dat hij hoopte.

"Ik voel verdriet. Uiteraard voor mezelf, maar ook voor al die supporters. Die massale support is namelijk het mooiste wat hier in de afgelopen jaren is ontstaan. Voor die mensen had ik het zo gegund, maar helaas is de missie mislukt', aldus Dick Lukkien.

Symptomatisch voor dit seizoen

"Ik kan het de jongens vandaag niet verwijten. Wat je van je spelers verwacht is dat ze na die tik van afgelopen dinsdag er alles aan doen. Dat hebben ze gedaan, maar we hebben ondanks de controle die we hadden te weinig kansen afgedwongen. Ik had gehoopt op iets meer vernuft, met name voorin, maar helaas was dat er niet."

"Als die geweldige uithaal van Antonisse via de binnenkant van de paal erin was gegaan en niet eruit, dan had er misschien nog iets kunnen ontstaan.. maar die bal was eigenlijk symptomatisch voor het hele seizoen", aldus Lukkien.

'Ik heb zeven jaar lang, dag in dag uit, alles gegeven'