Arianne Hartono pakt na vier jaar weer toernooizege

TENNIS - Arianne Hartono uit Meppel heeft in Portugal het ITF-toernooi van Setúbal gewonnen. In de finale won ze in twee sets (6-2, 6-2) van de Amerikaanse Madison Sieg.

Voor de 27-jarige Hartono was het haar derde toernooizege in haar carrière. Op de WTA-ranking staat ze op dit moment op plek 224. Haar hoogste notering was de 156e plaats.