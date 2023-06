FC Emmen-spelers leeg en verdrietig: 'Voetbal is eigenlijk alleen leuk als je wint'

VOETBAL - FC Emmen dwong gisteravond in De Oude Meerdijk te weinig kansen af om echt aanspraak te maken op de zege die nodig was om de in Almere opgelopen schade te herstellen, maar wat als die poeier van Jeremy Antonisse vlak voor rust via de binnenkant van de paal binnen zou zijn gevallen? Ja, dan had de thuisclub wellicht dat broodnodige zetje in de goede richting gehad. "Dat is eigenlijk het verhaal van het hele seizoen", aldus Mark Diemers na afloop.

Met Diemers, Ole Romeny, Mike te Wierik en Jeremy Antonisse blikken we terug op de pijnlijke avond , na een allesbehalve vlekkeloos seizoen.

'We hebben het in veel geledingen binnen de club niet goed gedaan'

"Dit doet veel pijn", begint Diemers. "Ik vind niet dat we het vandaag hebben laten liggen, maar vooral in Almere waar we twee goals op een knullige manier weggeven. Hier hebben we er alles aan gedaan, maar uiteindelijk te weinig afgedwongen al kregen we nog wel grote kansen. Uiteindelijk degraderen we dan terecht. We hebben het al met al niet goed gedaan en dan heb ik het over veel geledingen binnen de club."

"Ik vind het vooral balen voor de supporters, de mensen op kantoor die keihard werken voor deze club en ook voor de trainer die hier na zeven waanzinnige jaren vertrekt. Dat stemt me verdrietig", aldus de nummer 10 van FC Emmen die komend seizoen een ander avontuur aangaat (er liggen aanbiedingen uit binnen- en buitenland).

Warme club