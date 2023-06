'Fred Grim onderweg naar FC Emmen'

FC Emmen lijkt eindelijk de nieuwe trainer beet te hebben. Na tevergeefse gesprekken met Henk Fräser, Rob Penders, Danny Buijs, Ron Jans en Ivar van Dinteren lijkt Fred Grim wel toe te happen. Sterker nog, de 57-jarige Amsterdammer die ervaring heeft in de Eredivisie én de Keuken Kampioen Divisie, schijnt deze week al gepresenteerd te worden.

Het is voor Grim al meer dan een jaar geleden dat hij als trainer op het veld stond. Willem II ontsloeg de coach begin maart 2022 vanwege tegenvallende prestaties. Daarvoor kende Grim drie succesvolle seizoenen als trainer van RKC Waalwijk.

Grim was in het verleden ook hoofdcoach van Almere City FC en werkte als assistent bij Sparta Rotterdam en het Nederlands elftal. In 2017 leidde hij Oranje zelfs enkele wedstrijden als interim-bondscoach na het ontslag van Danny Blind.