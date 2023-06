Bagnaia wint MotoGP in Italië, topklassering voor Collin Veijer

Regerend MotoGP-wereldkampioen Francesco Bagnaia is in topvorm. De Italiaan won afgelopen weekend zowel de sprintrace als de hoofdrace tijdens de Grand Prix van Italië.

De race op het circuit van Mugello is het begin van een drukke periode voor de zomerstop. Komend weekend volgt de GP van Duitsland, daarna komt het circus naar het TT Circuit in Assen.

Sprintrace

Sinds dit seizoen wordt elke zaterdag tijdens een GP-weekend een sprintrace over dertien ronden gereden in de MotoGP. Daar begon het weekend voor Bagnaia goed. Hij bleef landgenoot en nummer twee in de WK-stand Marco Bezzecchi en de Spanjaard Jorge Martín voor. Een compleet Ducati-podium.

Een dag later was het weer prijs voor Bagnaia en Ducati tijdens de hoofdrace. Deze keer eindigde Martín achter de Italiaan als tweede. De Fransman Johann Zarco maakte het podium compleet.

Voor Bagnaia is het de derde zege van het seizoen. De 26-jarige Italiaanse regerend wereldkampioen is ook klassementsleider in het WK. Hij liep uit op zijn landgenoot Marco Bezzecchi, die zondag als achtste finishte. Bagnaia heeft 131 punten en Bezzecchi 110. Martín staat derde met 107 punten.

Goed weekend voor Collin Veijer

Collin Veijer, de Nederlandse debutant in het WK Moto3, behaalde in Mugello zijn beste uitslag tot nu toe. De Staphorster eindigde als zesde. De zege ging naar de Spanjaard Daniel Holgado, die finishte voor Deniz Öncü uit Turkije en Ayumu Sasaki uit Japan, de teamgenoot van Veijer.

Veijer was de beste van een groepje dat op dertien seconden van Holgado finishte. De motorcoureur van het team Liqui Moly Husqvarna was in dit seizoen al een keer twaalfde en dertiende geworden. In de Grote Prijs van Frankrijk pakte hij in mei alsnog een WK-punt ondanks een crash een dag eerder.

Puntjes voor Bendsneyder