FC Emmen Podcast 40: De eindafrekening

Die veertigste en laatste FC Emmen Podcast van het seizoen staat uiteraard in het teken van de degradatie en het afscheid van Dick Lukkien. Maar de blik van de mannen is ook alweer gericht op de toekomst, met een nieuwe trainer: Fred Grim.

Maar uiteraard staan er nog een aantal eindafrekeningen klaar, want hoe kijken de mannen terug op zeven jaar Lukkien, de tweede degradatie in drie seizoenen en de beste speler van het afgelopen seizoen? En wat te denken van de onderlinge strijd wat betreft de voorspellingen: wie is de meestervoorspeller gebleken?

Maar wat geweest is, is geweest. De blikken moeten naar de toekomst. Volgens Dick Heuvelman is het helemaal niet verkeerd dat de Drentse club is gedegradeerd. "Het publiek blijft wel komen en nu kan er rustig aan een nieuw fundament worden gebouwd." Theo ten Caat is het daar helemaal mee eens. "Vooral op technisch gebied moet er doorgepakt worden. Emmen moet af van een technisch manager zonder bevoegdheid. Stel een technisch directeur aan en doe dat zo snel mogelijk."