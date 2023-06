FC Emmen-captain Jeroen Veldmate: 'Deze club had nu een stabiele eredivisionist kunnen zijn'

'Niet het idee dat ze verder met me willen'

De inmiddels 34-jarige captain legt, kort na de deceptie tegen de Almeerders, haarfijn uit waar het volgens hem bij de Drentse club aan schort. Als je hem hoort kun je niet anders concluderen dan dat er in hem een trainer of technisch manager schuilt. Heeft Emmen hem eigenlijk al gesproken over de toekomst?

"Ik heb eigenlijk alleen gesproken over de formele opzegging van het contract, dat was eind maart. Maar ik kreeg het idee dat ze niet met me verder willen als speler. Overigens twijfel ik zelf ook sterk of ik, gezien de huidige gezinssituatie, nog wel door wil, al neem ik daar voorlopig geen beslissing over. Of ik in een andere functie wil blijven? Daarvoor moet je niet bij mij zijn."