Bevestiging is daar: Casper Goedkoop volgt Lukkien naar FC Groningen

VOETBAL - Het zat er al even aan te komen, maar vandaag kwam dan de bevestiging: Casper Goedkoop gaat in de voetsporen van Dick Lukkien mee naar FC Groningen. De 50-jarige Vriezenaar zette zijn handtekening onder een tweejarige verbintenis als assistent-trainer.

Goedkoop laat weten de overstap een 'enorme uitdaging' te vinden. Ook spreekt hij enkele dankwoorden uit aan FC Emmen. "Ik heb bij FC Emmen zeven hele mooie jaren gehad, met tal van hoogtepunten. Ik wil de club en de supporters bedanken voor deze mooie tijd en de steun die wij als staf in al die jaren hebben gekregen."

Naast zijn periode bij de Emmenaren was Goedkoop jarenlang actief als hoofdtrainer in het amateurvoetbal. Hij zwaaide de scepter bij Actief, Omlandia, FC Klazienaveen, vv Hoogeveen en Alcides. Ook was hij al trainer van Jong FC Groningen.