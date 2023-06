Fred Grim wordt de nieuwe trainer van FC Emmen

Fred Grim is de nieuwe trainer van FC Emmen. Hij volgt Dick Lukkien op die naar FC Groningen is vertrokken.

De 57-jarige Amsterdammer was keeper bij Cambuur en Ajax. Bij die laatste club was hij ook jeugdtrainer. Zijn eerste club als hoofdtrainer was Almere City FC. Ook was hij coach bij Jong Oranje en in 2017 tijdelijk interim-bondscoach van het grote Oranje.