Jorinde van Klinken wint prestigieuze Diamond League-wedstrijd Oslo

ATLETIEK - Jorinde van Klinken (23) uit Assen heeft vanavond in Oslo de Diamond League wedstrijd bij het discuswerpen gewonnen. Ze kwam tot een afstand van 66 meter en 77 centimeter.

Daarmee versloeg ze de regerend Olympisch kampioene uit Amerika Valarie Allman. Zij kwam tot 66 meter en 18 centimeter. Het brons was voor Sandra Perkovic uit Kroatië met 65 meter en 26 centimeter.

Twee weken geleden maakte Van Klinken haar Diamond League-debuut in Florence. Daar bleef ze met 62 meter en 13 centimeter steken op de zesde plaats. Haar persoonlijk record staat op 70 meter en 22 centimeter en dat is meteen het Nederlands record. Ze veroverde vorig jaar brons bij het kogelstoten op de EK in München.