Fred Grim: 'Zin in deze nieuwe uitdaging'

Fred Grim kijkt uit naar zijn terugkeer op de Nederlandse velden, ook al is dat met FC Emmen niet op het hoogste niveau. Voor de 57-jarige geboren Amsterdammer, die zoals we eerder meldden voor twee jaar tekent op De Oude Meerdijk, was de gemoedelijke sfeer waarin persoonlijk contact en het menselijke aspect een belangrijke factor om in zee te gaan met de Drentse club.