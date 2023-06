Programma zaterdagvoetbal: finale nacompetitie

VOETBAL - De zaterdagamateurs komen vandaag voor het laatst dit seizoen in actie. In de finale van de nacompetitie komen vanmiddag nog twee Drentse ploegen in actie.

In de strijd om een plek in de 2e klasse komt Hoogeveen vanmiddag in actie tegen Zuidhorn. Bij een overwinning, op het veld van Pelikaan S in Oostwold, promoveren de Hoogeveners naar de 2e klasse. Het kan een ongelofelijk goed seizoen worden voor Hoogeveen. Het zondag eerste elftal promoveerde eerder dit seizoen al naar de 3e divisie.