ONR blijft derdeklasser dankzij man of the match Rik de Boer

VOETBAL - ONR speelt ook volgend seizoen in de zaterdag 3e klasse. De formatie uit Roden was op het veld van Achilles 1894 in Assen met 4-0 te sterk voor NEC Delfzijl. Grote man bij de oranjehemden was Rik de Boer, die drie keer scoorde en de assist gaf op een curieuze eigen goal.

"Het ging wel lekker ja", aldus De Boer die - zoals hij zelf aangaf - liever zijn voeten laat spreken dan voor de camera staat. "We hadden het ons dit seizoen wel gemakkelijker kunnen maken, maar gelukkig hebben we ons met twee extra duels kunnen handhaven. Met z'n 21 jaar lijkt De Boer overigens een speler die interessant kan zijn voor clubs in de regio die (een paar klassen) hoger spelen, maar de aanvallende middenvelder blijft bij ONR. "Een stap maken kan altijd nog."

Nadat ONR zich een week geleden met 4-0 had ontdaan van VVK in de halve finale werd de finale dus op sportpark Marsdijk in Assen gespeeld, tegen klassegenoot NEC Delfzijl. "Een pittige tegenstander", aldus een ONR-supporter. "We hebben dit seizoen niet van ze gewonnen namelijk."

NEC Delfzijl hielp een handje

Dat dat gisteren wel lukte was dus voor een groot deel te danken aan Rik de Boer, maar toch ook aan de gasten uit Delfzijl die geen schim waren van de ploeg die vorige week in de halve finale Holwierde met 0-3 versloeg.

Toch was de beginfase nog wel voor de ploeg van trainer Roy Kamps, want de eerste kansen waren voor NEC Delfzijl. Gestuntel in de defensie bezorgde ONR echter de 1-0. De Boer profiteerde optimaal en schoot met links fraai raak. Sem Switynk was na rust dichtbij de 1-1, maar faalde oog in oog met ONR-doelman Danny Blaauwwiekel. Even later kreeg Switynk direct rood, nadat hij iets had geroepen richting scheidsrechter Zijl.