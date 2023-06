Dwingeloo handhaaft zich, Nieuw Roden promoveert niet

VOETBAL - Na een slijtage duel in Hooghalen is het Dwingeloo dat zich handhaaft in de 3e klasse. Op het veld van HHCombi wist het Nieuw Roden met 4-3 te verslaan.

Spektakel in eerste kwartier

Te laat komen moest je zeker niet op het sportpark van HHCombi in Hooghalen. Althans, als je niet een doelpuntenfestijn wilde missen. Al na één minuut was het Guus Huisman die Thijs Vos diep stuurde. De nummer tien miste, maar in de rebound was het Huisman zelf die de 0-1 binnenschoot voor Dwingeloo.

Het leek alsof Nieuw Roden nog even wakker geschud moest worden, want na eerst een grote gemiste kans voor wederom Vos, was het Sander Nijstad die zijn ploeg op een 0-2 voorsprong schoot. Uit een vrije trap wist Nijstad via de onderkant lat zijn ploeg al na vier minuten in een zetel te helpen.

Aansluitingstreffer

Niet veel later was het wederom Vos die alleen op de keeper af kon lopen, maar hij zag zijn schot naast gaan. Geen 0-3 dus voor de, op papier, bezoekers, maar daarentegen in de 8e minuut wel de aansluitingstreffer voor Nieuw Roden. Jeroen Gooijent legde de bal op aangeven van Stefan Waij in de rechter bovenhoek. Dan zou je denken dat Nieuw Roden inmiddels wel bij de les was, maar slechts vier minuten later lag de bal alweer in het het netje. Het was wederom Nijstad die de voorsprong weer vergrootte naar twee: 1-3.

Storm gaat liggen

Vier doelpunten in twaalf minuten, het was een openingsfase om van te smullen voor de bezoekers. Gelukkig voor Nieuw Roden ging de Rood Witte storm, genaamd Dwingeloo, daarna even liggen. Toch werd het in de 36e minuut opnieuw vissen voor Jayden Kuiper, de 18-jarige doelman van Nieuw Roden. Nemo de Vries kopte zijn ploeg vanuit een corner op een 1-4 voorsprong.

Nieuw Roden vecht zicht terug

Harde woorden vielen er in de kleedkamer, aldus trainer Jur Smit van Nieuw Roden, wat het gewenste effect bleek te hebben. In de 52e minuut was het Sander Drent die de 2-4 binnenschoot en slechts vier minuten later bracht zijn tweelingbroer Wilco Drent zijn ploeg volledig terug in de wedstrijd door de 3-4 op het scorebord te zetten.