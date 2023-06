Bo Bendsneyder ontbreekt zo goed als zeker op 92e TT

MOTORSPORT - Bo Bendsneyder kan volgend weekend zo goed als zeker niet starten tijdens de 92e TT van Assen. De coureur van het Pertamina Mandalika SAG Racing team werd in de eerste bocht van de Moto2 op de Sachsenring onderuit gereden. Bij de crash heeft hij z'n rechter sleutelbeen gebroken.

Bendsneyder startte in Duitsland vanaf de veertiende plaats.

Collin Veijer crasht ook

Ook was er pech voor Collin Veijer. Hij ging in de Moto3-klasse onderuit nadat hij verrassend vanaf de vierde plek mocht starten. De 18-jarige coureur uit Staphorst pakte een kopstart, zakte terug naar plek zes en schoof in de tweede ronde onderuit. Veijer raakte niet geblesseerd.