SC Erica verslaat Ruinen na strafschoppen en promoveert

VOETBAL - In Coevorden eindigde het duel tussen twee 3e klassers Ruinen en SC Erica in 1-1, waarna Erica zich sterker toonde in het nemen van strafschoppen. De ploeg van trainer Johan Oldekamp won met 5-4.

Veel strijd, weinig kansen

Pas na een kleine twintig minuten spelen meldde Erica zich in de wedstrijd, maar een goede voorzet vanaf de rechterflank, kon niet worden binnen gekopt. De wedstrijd was meer in balans, zonder dat er voor de 700 toeschouwers veel kansen waren te zien. Ondanks de drukkende warmte, werd voor elke centimeter gestreden. Dat er voor rust niet meer werd gescoord was een logisch gevolg van het vertoonde spel.