Judoka Marit Kamps pakt zilver bij Grand Slam Astana

JUDO - Marit Kamps heeft in Kazachstan zilver gewonnen op het grandslamtoernooi van Astana in de klasse boven de 78 kilo.

Kamps werd twee keer geselecteerd voor het WK voor senioren. Vorig jaar bij haar debuut in Oezbekistan werd ze zevende, dit jaar werd ze in Qatar al in de derde ronde uitgeschakeld. Op de wereldranglijst staat Kamps op plek vijftien in haar gewichtsklasse.