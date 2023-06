Weerdinge beslist finale nacompetitie na strafschoppen

In de eerste helft was USV met name in de beginfase de bovenliggende partij, maar naarmate de eerste helft vorderde kwam het duel iets meer in evenwicht. Veel kansen waren er aan beide kanten niet te noteren. Als er al een ploeg dichtbij de voorsprong was, dan was het USV vanuit een strafschop, maar de bal spatte uiteen op de lat.

Benauwde minuten

"We kregen ze er in de reguliere speeltijd niet onder en ook in de verlenging hadden we veel moeite. Dit had ik ergens al een beetje verwacht, want ik had ze al eerder zien spelen. Achteraf bekeken ben ik blij dat onze keeper Sjoerd Wolters voor de strafschoppen plaats wilde maken voor onze tweede keeper Jari Lubbers. Hij pakte de eerste en daarmee was de toon gezet voor een goede afloop. We beslisten deze reeks uiteindelijk met 4-3 en daarmee blijven we derdeklasser waar we ontzettend trots op zijn."