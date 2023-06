Ruinerwold zet finale nacompetitie volledig op zijn kop tegen Mildam

Comeback

Waar het geloof in een goede afloop verdween, richtte Ruinerwold zich in de slotfase uitstekend op door de stand voor het laatste fluitsignaal weer gelijk te trekken. Kevin Loof schoot tweemaal met scherp en in de verlenging vond Wietse Wagenaar het net.

"Dit is werkelijk waar fantastisch", vertelde Wassenaar na afloop. "Zij kwamen vrij gelukkig op voorsprong en wij vergaten onze kansen af te maken. Dit mogen we onszelf wel aanrekenen, maar dat is het dan ook wel. Gelukkig hadden wij veteraan Paul Smid nog achter de hand, want hij bracht Kevin Loof tot tweemaal toe uitstekend in stelling. Een ongekende afloop. Nu gaan we eerst maar eens een mooi feestje bouwen!"