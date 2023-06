Ambulance en traumaheli naar Rolde: speler vv Beilen maakt het inmiddels goed

VOETBAL - De schrik was groot en het voetbal, na de onderbreking van zo'n half uur, was eigenlijk voor niemand meer leuk. Het incident met Beilen-speler Nick Matthijssen in de 65ste minuut van het nacompetitieduel tegen HOVC, voor lijfsbehoud in de 2e klasse, had de nodige impact op beide ploegen.

Maar daar maalde na afloop eigenlijk niemand om op Sportpark Boerbos in Rolde. Nadat Matthijssen in een duel hard werd geraakt door een verdediger van HOVC (hoofden tegen elkaar) sloeg de paniek heel even toe, toen de aanvaller van Beilen na een soort epileptische aanval roerloos bleef liggen en even niet aanspreekbaar was. Nadat de speler op het veld werd geholpen door de verzorgers van beide teams en een toegesnelde BHV'er (die op dat moment aanwezig was bij een beachhandbaltoernooi naast het voetbalveld) arriveerden twee ambulances en de traumaheli.