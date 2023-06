Deelname zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez aan TT onzeker

MOTORSPORT - Of Marc Márquez volgende week van start gaat bij de TT in Assen, is nog hoogst onzeker. De zesvoudig wereldkampioen van de koningsklasse in de motorsport besloot dit weekend niet te racen, nadat hij tijdens de trainingen en warming-up op de Sachsenring al vijf keer ten val was gekomen.

Tweevoudig TT-winnaar

In 2011 en 2018 stond de Spanjaard op het hoogste podium in Assen bij de MotoGP. Nadat hij in 2019 zijn zesde wereldtitel veroverde is het echter gaan kwakkelen. Door slepende armblessures mist hij in de afgelopen jaren veel races. Dit jaar brak hij nog zijn rechterduim door een crash in de openingsrace in Portugal en moest hij weer een tijdje aan de kant blijven.