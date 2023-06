Martin en Bagnaia in bloedvorm naar de TT

MOTORSPORT - De Spanjaard Jorge Martin en de Italiaan Francesco Bagnaia lijken de te kloppen coureurs tijdens de TT Assen. Afgelopen weekend won Martin zowel de sprintrace als de hoofdrace tijdens de GP van Duitsland. Beide keren werd hij op de hielen gezeten door Bagnaia.

Bagnaia leek na zijn overwinning vorige week in Italië opnieuw op weg naar een zege. Op de Sachsenring reed de Italiaan de snelste trainingstijd. Maar in de sprintrace op zaterdag was het Jorge Martin, die als zesde trainde, de verrassing. De Spanjaard wist met ruim 2 seconden voorsprong de race te winnen.

Een dag later liep het opnieuw uit op een duel tussen beide Ducati-coureurs. Rondenlang maakte het duo, ver voor de rest van het veld, uit wie er zou winnen. Uiteindelijk kwam Martin met slechts zeshonderdste van een seconde voorsprong als eerste over de finish. Ruim daarachter eindigde de Fransman Johann Zarco als derde. Opmerkelijk: van de eerste negen coureurs reden er acht op een Ducati. Alleen nummer zes Jack Miller kon zich op zijn KTM hier tussen mengen.

WK-stand MotoGP

Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia gaat ondanks een moeilijke start van het seizoen, waarbij hij in de eerste vijf races van het seizoen drie keer onderuit ging, aan de leiding in het WK. Hij heeft tot nu toe 160 punten verzameld. Bagnaia wordt op zestien punten gevolgd door Martin, die tijdens de laatste drie wedstrijden twee keer tweede eindigde en gisteren won. Nummer drie in de WK-stand is Marco Bezzecchi met 126 punten.

Demonstratie Pedro Acosta

In de Moto2-klasse ging de winst op de Sachsenring naar Pedro Acosta. De Spanjaard reed in de beginfase weg bij de rest van het veld en behield de hele wedstrijd die voorsprong. Het was zijn vierde zege van het seizoen. Achter Acosta eindigde Tony Arbolino als tweede, de Brit Jake Dixon werd derde.

Bo Bendsneyder kende een ongelukkig weekend. De Nederlander werd in de eerste ronde geraakt, viel en brak daarbij zijn sleutelbeen. Zonta van den Goorbergh finishte buiten de punten op een achttiende plek.

In het wereldkampioenschap gaat Tony Arbolino aan de leiding met 139 punten. Hij wordt gevolgd door de Spanjaarden Acosta (124 punten) en Alonso Lopez (82 punten).

Eerste zege voor Öncü in Moto3

De grootste verrassing in de Moto3 vond zondagochtend in de eerste ronde plaats. Collin Veijer, die zich al verrassend als vierde had gekwalificeerd, kende een bliksemstart. Vanaf de tweede rij nam hij direct de leiding. Dit kon de Staphorster enkele bochten volhouden, waarna hij werd teruggedrongen. Aan het eind van de eerste ronde kwam echter zijn race ten einde in de grindbak.