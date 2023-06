Geen TT Assen voor Mir, Rins en Pol Espargaró

Mir crashte twee weken geleden tijdens de tweede training van de GP van Italië. De Repsol Honda-coureur brak daarbij de pink van zijn rechterhand. Hij wordt in Assen vervangen door Iker Lecuona, die dit seizoen uitkomt in het WK Superbike.

Ook Alex Rins liep tijdens de GP van Italië een blessure op. De Spanjaard, die dit seizoen voor het eerst op een Honda rijdt, brak tijdens de sprintrace op het circuit van Mugello zijn been. De Duitser Stefan Bradl vervangt hem.

Pol Espargaró is al langer uit de running. Ruim twee maanden geleden ging hij hard onderuit tijdens de training voor de GP van Portugal en eindigde met een zware klap in de bandenstapels. Daarbij brak hij een rugwervel en zijn kaak en kneusde hij een long. Espargaró lag daarna een week op de intensive care. Jonas Folger zit in plaats van de Spanjaard op de GASGAS.