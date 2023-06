Peter Uneken volgt Joseph Oosting naar FC Twente

VOETBAL - Peter Uneken wordt ook bij FC Twente assistent van hoofdtrainer Joseph Oosting. Uneken, afkomstig uit Sleen, was afgelopen periode bij RKC ook assistent van de Emmenaar.

Uneken was eerder hoofdtrainer van Jong PSV. Als speler kwam hij uit voor FC Emmen, FC Den Bosch en Helmond Sport.

De Visscher

De 51-jarige Oosting tekende in april voor twee seizoenen bij FC Twente, dat afgelopen seizoen als vijfde eindigde en zich in de play-offs verzekerde van Europees voetbal. Oosting volgt Ron Jans op. Hij neemt ook zijn andere assistent Sander Duits mee naar Enschede. In de technische staf zit verder onder andere voormalig FC Emmen-aanvaller Jeffrey de Visscher.