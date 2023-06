Motorclub AMBC Staphorst kijkt vol trots uit naar TT-debuut Collin Veijer

'Gigantisch mooi'

'Het leeft hier steeds meer'

"Het leeft hier enorm in Staphorst en naarmate hij steeds beter wordt, leeft het steeds meer", vertelt Slager. "Iedereen die vroeger op een bromfietsje zat die volgt dit, honderd procent", volgt Hofstede. En Haasjes zet het even in historisch perspectief. "Motorsport is hier in de jaren zestig gaan leven met Aalt Toersen en André Gebben. En dat in combinatie met de motorclub. En het gaat maar door."