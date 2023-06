Fieten zorgt ervoor dat het enige Nederlandse GP-team in Drentse handen blijft

MOTORSPORT - Richard Fieten uit Hollandscheveld is sinds dit seizoen de nieuwe naamgever van het enige Nederlandse Grand Prix-team: het Fieten Olie GP Racing-team om precies te zijn. Hij neemt daarmee het stokje over van Roelof Waninge uit Dwingeloo die er in 2011 voor zorgde dat ons land een rol bleef spelen in de strijd om het wereldkampioenschap wegrace.

Al met al is Fieten, die inmiddels 58 tankstations door het hele land heeft, sinds zeven jaar als sponsor verbonden aan het raceteam.

'Snelheid past bij ons'

"Het past bij ons bedrijf, we zijn snelgroeiend en zitten natuurlijk in de brandstof. Dus snelheid past wel een beetje bij ons", verklaart Fieten. "Het is voor onze naamsbekendheid goed. Als mensen bij buitenlandse wedstrijden onze naam voorbij zien komen, sturen ze me heel vaak een appje."

"Wij hadden een paar leuke deals met het bedrijf van Waninge in Hoogeveen met vrachtwagens en smeermiddelen. Dat is uitgegroeid tot het hoofdsponsorschap en vanaf dit jaar zijn we ook de naamgever van het team", legt Fieten uit.

Noordkaap

De meeste mensen kennen Richard Fieten vooral als directeur van het oliebedrijf in Hollandscheveld. Maar in z'n spaarzame vrije tijd heeft hij ook hobby's die met snelheid te maken hebben.

Zo heeft hij een verzameling van oude racebrommers en is hij al jarenlang een vaste waarde in de Navigate North en de Noorderlichttoer. "Met deze auto ben ik zes keer naar de Noordkaap geweest. Dan rijden we in één week tussen de 7.000 en 8.000 kilometer in de kou."

Ambitieus

De nieuwe naamgever van het raceteam van Zonta van den Goorbergh en de Belg Barry Baltus is ambitieus. Hij zorgde ervoor dat het team dit seizoen kan beschikken over het nieuwste frame van Kalex van 2023 en dat schept verwachtingen.