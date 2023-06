Opa Van den Goorbergh reed ook de TT: 'Zonta moet nog wat 'klootzakkeriger' worden'

MOTORSPORT - Zonta (17) is de derde generatie van de familie Van den Goorbergh die actief is op de TT. Vorig jaar maakte hij op z'n 16e al z'n TT-debuut in de Moto2-klasse. Z'n vader Jurgen reed jarenlang Grand Prix in zowel de 250cc als de 500cc. Maar wat niet veel mensen weten is dat opa Piet van den Goorbergh, inmiddels 84 jaar, ook actief was op de TT.

In 1973 eindigde hij in 125cc-klasse een keer als negende. "De TT was voor professionals en in Nederland hadden we toen eigenlijk nog geen professionals. En dus werd ik door de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging aangewezen en mocht ik toch meedoen met de TT", herinnert 'opa' Piet zich.

Best Nederlander

"Wij hadden gewoon eigen monteurtjes en motorfietsen die we zelf opvoerden. Ik ben daarmee een keer 'beste Nederlander' geworden voor Henk van Kessel, die later wereldkampioen in de 50cc werd. En dat was een ervaring die boven alle circuits ging", vertelt Piet.

Z'n mooiste herinnering aan de TT is dat hij als eerste van start ging. "Het duurde misschien driehonderd meter, maar dat was wel de mooiste ervaring."

Zes racende zonen

Piet komt uit een gezin van acht kinderen waar op het hoogtepunt zes zonen tegelijk in verschillende disciplines van de motorsport startten. Dat gold ook voor broer Kees. Maar hij werd al snel de monteur van Piet, die het meeste talent bleek te hebben. Uiteindelijk werd Kees official. Eerst in de regio, daarna landelijk en later zelfs op het wereldtoneel en dan ook nog in verschillende disciplines.

"Ik deed wegrace, motorcross, speedway, trial, grasbaansport en ook nog ijsrace", somt Kees op. Ook had hij een belangrijke rol op de TT; hij hanteerde daar als kamprechter de finishvlag.

Met vader naar de TT

De herinneringen van de twee broers aan de TT gaan ver terug. Als jonge knapen gingen ze al met hun race-gekke vader naar Assen.

"En dan moesten wij van onze vader tegen Geoff Duke aan gaan staan, want dat was toen dé man", herinnert Piet zich. "De mooiste jeugdherinneringen hebben we in Assen gemaakt."

Tussen de stropakken

"We moesten met een bestelautootje van de zaak met stropakken achterop de bak naar Assen", gaat Kees verder. "Daar konden we dan tussen zitten en slapen, want er konden maar drie mannen voorin." Broer Piet vult aan: "En daar deden we dan een hele dag over."