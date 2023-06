Gijs Schoonvelde pakt Nederlandse titel tijdrijden bij nieuwelingen

WIELRENNEN - Gijs Schoonvelde uit Koekange is vanmorgen in Vierhouten Nederlands kampioen tijdrijden bij de nieuwelingen geworden. Hij had 20 minuten en 16 seconden nodig voor het glooiende parcours over zestien kilometer.

Daarmee was de 16-jarige coureur van De Peddelaars uit Hoogeveen twintig seconden sneller dan de nummer twee Michiel Mouris. Het brons was voor Samuel Gunnink. Hij moest 44 tellen toegeven op de winnende tijd van Schoonvelde.

''Ik hoopte op het podium, dan was ik ook tevreden geweest, maar dit is alleen maar mooi", zegt Schoonvelde na afloop. "Ik heb afgelopen weekend de tweedaagse wedstrijd voor de ToekomstCup rond de VAM-berg in Wijster gewonnen. Daar reden we een tijdrit, criterium en een omloop, dus die wedstrijd zat nog aardig in mijn benen."

Voor Schoonvelde is het zijn eerste rood-wit-blauwe trui in z'n carrière. In de winter doet hij ook nog aan veldrijden. Maar hij vindt zichzelf meer een wegcoureur. "Ik ben niet zo technisch", lacht Schoonvelde.

Zaterdag rijdt Schoonvelde nog het Nederlands kampioenschap op de weg voor nieuwelingen. Dat is een van zijn hoofddoelen.

Axel van der Tuuk