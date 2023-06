Drents gekleurd podium bij NK tijdrijden voor beloften

WIELRENNEN - Axel van der Tuuk uit Assen heeft in Elspeet vanmiddag zijn Nederlandse titel tijdrijden niet weten te prolongeren. De 22-jarige renner van METEC-Solarwatt werd derde, 26 seconden achter winnaar Enzo Leijnse. Bodi del Grosso uit Eelde, rijdend voor ABLOC CT, was twaalf seconden sneller dan Van der Tuuk en pakte het zilver.

Van der Tuuk maakte in september zijn debuut op het WK tijdrijden in Australië en won vorig jaar in Emmen z'n eerste nationale tijdrittitel bij de beloften. De titelverdediger ging als laatste van start, maar moest twee renners voor zich laten en zijn kampioenstrui afstaan aan Leijnse.