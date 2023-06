Twee- en viertakt TT Café: Geen biljarten maar motoren

TT - Motorsportliefhebbers in Nieuw-Amsterdam hebben Café De Viersprong deze week omgebouwd tot een heus twee- en viertakt TT Café. Tot en met vrijdag kunnen de fans van motoren en TT hun hart ophalen bij een kleine veertig speciale motoren.

Maandagmiddag openden oud-coureurs Marcel Ankoné en Wil Hartog het café door een oude motor van Ankoné te onthullen. Op de Suzuki reed Ankoné in 1976 de TT. De oud-coureur herkende zijn oude motor onmiddellijk en deelde oude herinneringen met de aanwezigen in het café.

Fantastisch

Hartog had met name lof voor de organisatie en vrijwilligers. "Het is fantastisch om te zien wat ze hier hebben gedaan. Zoveel vrijwilligers, het is echt geweldig. Er staan hier speciale motoren, die je anders nooit ziet. Fantstisch", laat een enthousiaste Hartog weten.

Initiatiefnemer is motorliefhebber en Nieuw-Amsterdammer Martin Jeuring. "We hebben het hier jaren geleden al eens over gehad", vertelt Jeuring. "We kijken hier altijd naar de MotoGP races. Ik dacht, hoe leuk zou het zijn als we tijdens de TT het café aankleden. Iedereen was direct enthousiast. De motoren die er staan zijn, bijna allemaal, privé bezit. "Ik heb mensen gewoon aangesproken of ik ze deze week tentoon mag stellen en bijna iedereen was direct enthousiast en stelt de motor belangeloos ter beschikking.

Even niet biljarten

Wie deze week een biljartje wil leggen in De Viersprong heeft pech, laat eigenaar Gert Koers weten. "Nee, deze week kun je hier niet biljarten, maar dit is toch geweldig. Vanaf volgende week is de biljart-liefhebber weer van harte welkom.