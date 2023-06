TT journaal van woensdag 21 juni met Collin Veijer

TT - Ook dit jaar komt het TT-journaal dagelijks weer vanaf het TT-circuit. Karin Mulder ontvangt iedere dag gasten aan tafel. Vandaag is Moto3 coureur Collin Veijer te gast.

Veijer maakte dit jaar zijn debuut als Grand Prix-coureur in de Moto3-klasse voor het Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team. In Italië behaalde de uit Staphorst afkomstige Veijer een knappe zesde plaats.

Ook gingen we op bezoek bij het twee- en viertakt TT Café in Nieuw Amsterdam. Café De Viersprong is speciaal voor de TT omgebouwd tot een TT café met een kleine veertig speciale motoren.