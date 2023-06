Zo bereidt FC Emmen zich voor op het nieuwe seizoen

VOETBAL - Tien dagen geleden degradeerde FC Emmen uit de eredivisie na het verloren tweeluik met Almere City FC. Maar het vizier staat alweer op het nieuwe seizoen gericht. De voetballers mogen op zondag 2 juli de schoenen uit het vet halen voor de eerste training onder Fred Grim.

Een week later gaat Emmen op bezoek bij de amateurs van SC Erica (8 juli) en VV Annen (11 juli). Op 14 juli gaan de rood-witten de grens over en nemen ze het op tegen het Duitse FC Osnabrück. Vijf dagen later staat een ontmoeting met het Belgische KMSK Deinze op het programma. Deze wedstrijd is achter gesloten deuren in Delden.

Promovendi

Op 22 juli neemt de ploeg van Fred Grim het op tegen PEC Zwolle, dat promoveerde naar de eredivisie afgelopen seizoen. De andere promovendus, Heracles Almelo, is drie dagen later de opponent in Almelo.

De andere twee degradanten van afgelopen seizoen zijn de laatste twee tegenstanders in de voorbereiding. Op het veld van Rolder Boys nemen ze het, op 29 juli, op tegen FC Groningen. 4 augustus is de laatste oefenwedstrijd in Leeuwarden, tegen SC Cambuur. Op 30 juli houdt de club nog een open dag in de Oude Meerdijk.