FC Emmen houdt rekening met vertrek Araujo, andere spelers alleen bij 'waanzinnig' aanbod

VOETBAL - FC Emmen is niet van plan om spelers met een doorlopend contract van de hand te doen. "In principe houden we iedereen aan boord", aldus technisch manager Mike Willems. "Alleen bij een waanzinnig aanbod kan de situatie veranderen."

Miguel Araujo is de uitzondering op die regel. De Peruaan, die nog een contract heeft tot de zomer van 2024, heeft zijn vertrekwens bij de club kenbaar gemaakt. Na meer dan 100 duels in het rood en wit lonkt voor de international een avontuur in Amerika of Azië. Overigens schijnt er nog geen concrete aanbieding te liggen bij de Drentse club.