Elmar Reinders gaat op z'n 31e debuteren in Tour de France

WIELRENNEN - Elmar Reinders (31) uit Assen mag z'n koffers pakken voor z'n eerste Tour de France in zijn carrière. Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling.

"Dit is waar je het uiteindelijk allemaal voor doet. Vroeger ging ik speciaal voor de Tour voor de tv zitten en dan is het heel mooi dat je nu zelf mag rijden", reageert Reinders.

In dienst van het Australische Team Jayco AlUla zal hij vooral sprinter Dylan Groenewegen moeten bijstaan. De mannen trokken dit seizoen al verschillende wedstrijden samen op. Groenewegen was vorig jaar ook de man die de Assenaar naar de ploeg haalde. Voor Reinders, die uitblinkt in de voorjaarskoersen, zullen de bergetappes in de Tour nog een flinke uitdaging worden.

"Ik moet in de bergetappes gewoon op tijd binnen zien te komen en ik moet ervoor zorgen dat ik Dylan kan assisteren als hij de kans heeft om te winnen", zegt de nuchtere Drent.

Voorbereiding

Als voorbereiding op de Tour reed hij de eerste paar dagen van het Critérium du Dauphiné in Frankrijk en daarna vertrok hij in z'n eentje voor een trainingskamp naar het Spaanse Altea.

"Ik denk dat ik goed in orde ben. Ik verwacht niet dat het niveau in de Tour de France ineens heel anders gaat zijn dan bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Ik heb vooral in Spanje getraind om aan de hitte te wennen. Ik hou meer van het weer in het voorjaar. Maar de ploeg heeft een uitgebreid voedingsplan en een plan van hoe je het beste je zouten kan aanvullen", verklaart Reinders.

Debuut grote ronde

Voor de 31-jarige Drent wordt het z'n debuut in een grote ronde want ook ging hij nog nooit van start in de Giro of Vuelta.

"Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Natuurlijk hoor ik ook van andere renners grote verhalen over de Tour. Maar ik denk dat ik daar kan doen wat er van mij verwacht wordt."

Een jaar geleden maakte Reinders de overstap naar de WorldTour, het hoogste niveau ter wereld. Hij tekende een contract van twee jaar bij de ploeg uit Australië. Eind maart volgde het TV Drenthe Sport-programma De Warming Up Reinders nog tijdens de voorjaarskoers Dwars door Vlaanderen.

Tourstart Spanje

De Tour start op zaterdag 1 juli in het Spaanse Bilbao en finisht op zondag 23 juli in Parijs. Maandag vertrekt Reinders al naar Spanje.