Eskil Huiting rijdt volgend seizoen voor METEC-Solarwatt

Huiting reed dit jaar een aantal sterke wedstrijden in Polen. Zo werd hij elfde in de koninginnerit van de Carpathian Couriers Race en zevende in de tweede etappe van de Tour of Malopolska.

Ook in Nederland liet de 19-jarige Drent zich van voren zien. Zo finishte hij als tweede bij de Wielerdag Noordenveld en werd hij achtste in de Ronde van Overijssel. Daarnaast kan hij ook goed mee in de heuvels. Zo werd hij twaalfde in de Omloop van Simpelveld in Llimburg.