Moto3: Jaume Masià rijdt snelste tijd in 1e training, debutant Collin Veijer zeventiende

Ondanks de hevige regenval aan de vooravond begon de training zonovergoten. Ondanks het mooie weer waren er toch flink wat valpartijen op verschillende plekken van het circuit. In de beginfase kwamen Ryusei Yamanaka en Deniz Öncü elkaar al tegen en niet veel later ging ook Ivan Ortolá hard onderuit in de omgeving van de Ruskenhoek.