Moto2: Eerste vrije training prooi voor Dixon, Van den Goorbergh negentiende

Arbolino en Acosta

De nummers 1 en 2 in de WK-stand, Toni Arbolino en Pedro Acosta, noteerden de 6e 4e tijd vanochtend. De twee kompanen domineren het huidige seizoen in de Moto2. Arbolino heeft na zeven races 139 punten (twee overwinningen), terwijl Acosta volgt met 124 punten (en vier GP-zeges). De nummer 3 in de WK-stand, Alonso Lopez, heeft 82 punten en staat dus al op een achterstand van 57 punten.

Acosta volgend jaar naar MotoGP?

Pedro Acosta lijkt in 2024 uit te gaan komen in de MotoGP klasse voor KTM. De Spanjaard heeft in zijn contract met de Oostenrijkse fabrikant staan dat hij recht heeft op een zitje in de MotoGP klasse, de vraag is nu hoe dat opgelost gaat worden. De meest logische stap zal zijn dat Acosta de plek in de MotoGP bij KTM overneemt van Pol Espargaro, die al sinds de openingsronde van het seizoen in Portugal in de lappenmand zit. Toch heeft de Spanjaard nog een doorlopend contract. De enige coureur met een aflopend contract bij KTM is Augusto Fernández, maar de rookie doet het prima dit seizoen.