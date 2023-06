Bezzecchi de snelste tijdens eerste training MotoGP, Marquez 21e

Waar Miguel Oliveira even later onderuit ging tijdens het insturen voor de Haarbocht, ging Johann Zarco ook tegen de vlakte bij de Ramshoek. Met 1'32.246 pakte Bezzerecchi de snelste rondetijd en gaf hij Maverick Viñales en Alex Márquez het nakijken.

Bagnaia, Martin en Marquez

De mannen die dit seizoen de dienst uitmaken, Francesco Bagnaia en Jorge Martin, stelden teleur met de respectievelijk 8e en 12e tijd. Marc Marquez, die voor het vierde seizoen op rij kwakkelt met zijn fitheid, kwam niet verder dan plek 21 op 1.8 seconden van Bezzechi. De achtvoudig wereldkampioen won al tien keer in Assen, maar of daar dit weekend een elfde zege bij gaat komen is uiterst twijfelachtig. Marquez kampt na zijn vijf valpartijen in Duitsland, vorig weekend, met een pijnlijke enkel, vinger en rib.