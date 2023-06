Moto3-coureur Collin Veijer: 'Redelijk tevreden over eerste trainingen'

MOTORSPORT - Collin Veijer is redelijk tevreden over de eerste twee trainingen in de Moto3-klasse. "Vanochtend was nog wat lastig, omdat er weinig rubber op de baan lag", reageert hij. "Maar ik heb redelijke rondes kunnen maken."

Vanochtend zette Veijer de zeventiende tijd neer in de eerste training. "Na de eerste exit reed ik achter iemand, om te kijken hoe dat was. Dat was niet gepland, maar kwam mooi uit", vertelt hij. "Daarna heb ik veel alleen gereden." Vanmiddag noteerde hij de achttiende tijd: 1.42.7. Daarmee was de enige Nederlander in de Moto3 1.2 seconden langzamer dan de snelste man van de dag: Jaume Masià.

Veel crashes

In alle drie klassen waren vanochtend veel crashes te zien. Veijer wijt die crashes aan de slechte grip. "Hopelijk regent het niet meer en blijft het rubber op de baan liggen."