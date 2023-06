Van den Goorbergh na crash: 'Niet de vrijdag die we voor ogen hadden'

'Iets te wijd bij ingaan van chicane'

Na de crash hoopte hij de motor nog terug te krijgen, omdat het redelijk vroeg in de tweede sessie gebeurde. "Want je wil weer verder rijden, maar er bleek te veel schade te zijn", vertelt Van den Goorbergh. "De voorkant stond helemaal scheef. Het team is wel teleurgesteld, want het is zonde om je dag zo af te sluiten."

Uitschakelen

Of de crash de rest van het weekend in z'n hoofd blijft zitten, is lastig inschatten. "Je mist natuurlijk wel wat track time, dus dat is zonde. De crash zit wel een beetje in je hoofd, maar je moet dat proberen uit te schakelen." In de eerste training zette Van den Goorbergh de negentiende tijd neer. Morgen rijdt de Moto2 om 9.25 uur een derde training. Dan hoopt de Nederlander bij de top 14 te zitten. Lukt dat, dan rijdt Van den Goorbergh in Q2. Zo niet, dan moet de coureur uit het Fieten Racing Team bij de beste twee eindigen in Q1. Die Q1 staat om 13.45 uur op de agenda.