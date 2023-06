Jaume Masià (Moto3) en Jake Dixon (Moto2) de snelsten in tweede training

MOTORSPORT - Jaume Masià heeft ook in de tweede training de snelste tijd neergezet in de Moto3. Een klasse hoger, in de Moto2, klokte Jake Dixon als eerste.

Masià zette met 1'41.579 ook in de tweede Moto3-sessie van de TT Assen de snelste tijd neer. Stefano Nepa en Romano Fenati volgden een fractie later. Collin Veijer, die zichzelf wel verbeterde in de middag, moest één plek toegeven en staat voorlopig 18e. Net als eerder vandaag waren er aardig wat valpartijen te noteren. Diogo Moreira ging in de beginfase al tegen de vlakte in de Stekkenwal. Kort daarna belandde de leider in de WK-stand, Daniel Holgado, ook al in het grind.