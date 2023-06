Zo ziet het medisch centrum op het TT Circuit eruit

Bo Bendsneyder kreeg donderdagmiddag, in het medisch centrum, te horen dat hij zondag niet mag rijden tijdens de 92ste TT van Assen. Maar het medisch personeel is er niet alleen voor de motorcoureurs. "Dat is een misvatting", laat Seegers weten "Ook de medewerkers van het team en zelfs toeschouwers die medische verzorging hebben kunnen bij ons terecht."