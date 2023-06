Grim officieel hoofdtrainer bij FC Emmen: 'Voorwaarden zijn er om hier iets moois neer te zetten'

VOETBAL- De krabbels zijn gezet en de persfoto's zijn geschoten. Fred Grim is vanaf vandaag officieel begonnen aan zijn nieuwe avontuur als hoofdtrainer bij FC Emmen. De 57-jarige Amsterdammer tekende een contract voor twee jaar.

Grim oogde relaxed en verheugd aan de start van zijn nieuwe avontuur. "FC Emmen is een heel mooie volksclub, waar een goede sfeer hangt en het stadion altijd tot de nok toe gevuld is. Alle randvoorwaarden zijn hier aanwezig om weer terug te keren naar het hoogste niveau."

Want dat is waar iedereen bij FC Emmen op aast, een snelle terugkeer naar de eredivisie. Maar de club omschrijven als een titelkandidaat, doet Grim voorlopig niet. "Iedereen binnen de club, en ikzelf ook, wil zo snel mogelijk terug naar het hoogste niveau. Maar het is te opportunistisch om nu al een doelstelling uit te spreken. Er zijn heel veel spelers weggegaan. We hebben op dit moment niet eens een volledige voorhoede tot onze beschikking."

Spitspositie

Eén van de zorgenkindjes van afgelopen jaar was de spitspositie bij FC Emmen. Pas op de laatste dag van de zomerse transfermarkt vorig jaar werd Richairo Zivkovic gecontracteerd. Bovendien was het scorend vermogen een heel seizoen een punt van kritiek.

Volgens Grim blijft het lastig om cruciale aanvallende versterkingen te halen. "Vooral vroegtijdig. Die spelers kiezen vaak pas op het laatste moment, om hun opties zo groot mogelijk te houden. In dat opzicht zal het lastig voor ons worden, omdat we een niveau lager spelen."

Vacatures technische staf

Maar de opdracht is groter dan alleen de spitspositie. Ook in de technische staf staat nog een aantal vacatures open. "Er moeten in principe twee assistenten bij komen, maar wie dat gaan worden kan ik nu nog niet zeggen. Ik ga niet specifiek in op namen."

Of er iemand met een 'Drents-dna' zal opduiken, valt dus nog te betwijfelen. "Het zou kunnen dat het een mix wordt. Ik heb wel namen in mijn hoofd waar ik de voorkeur aan geef, maar daar gaan we de komende dagen over praten."

Ervaring met promotie

Grim weet wel wat ervoor nodig is om vanuit de Keuken Kampioen Divisie terug te keren naar het hoogste niveau. Op sensationele wijze promoveerde hij in 2019 met RKC Waalwijk naar de eredivisie. "Een goede instelling, duidelijke structuur, afspraken die nagekomen moeten worden, zowel intern als extern, en natuurlijk de kwaliteit van de spelers. Nogmaals, ik denk dat er voldoende mogelijkheden zijn om hier wat moois neer te zetten."