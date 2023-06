Motorpakken: comfortabeler, aerodynamischer en veiliger

Michael Schamp van REV'IT levert motorpakken aan tien Grand Prix-coureurs en is bij alle races dit seizoen aanwezig. Midden op de paddock staat de servicetruck van Schamp, waar de coureurs hem makkelijk weten te vinden. "Helemaal met dit soort temperaturen", laat Schamp weten. "Het is best warm in het pak en na de training of race brengen de coureurs het pak terug om hem te laten drogen."

Ontwikkelingen

Dat laatste zit hem met name in de airbag, die in het pak geïntegreerd is. "Het pak blaast zich in een miniseconde op, als de coureur een onnatuurlijke beweging maakt." Schamp vertelt dat de airbag twee keer gebruikt kan worden. "Als een rijder valt en de motor heeft niet te veel beschadigingen opgelopen, dan kan hij verder rijden omdat de airbag twee keer te gebruiken is."