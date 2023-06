TT Journaal van vrijdag 23 juni met Bo Bendsneyder

Ook dit jaar komt het TT Journaal dagelijks weer live vanaf het TT Circuit. Karin Mulder ontvangt iedere dag gasten aan tafel. Vandaag is Moto2-coureur Bo Bendsneyder te gast.

Bendsneyder kwam vorige week in Duitsland ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen. Hij hoopte op een voorspoedig herstel, maar kreeg gisteren te horen dat hij dit weekend niet mag rijden. En dus mist hij de TT. De teleurstelling is groot bij Bendsneyder.

Medisch Centrum

Verder in deze uitzending een rondleiding in het medisch centrum van het circuit. Robbert Oosting nam een kijkje bij de camping van Jan en Bertha en natuurlijk is er weer een prijsvraag, met kans op twee kaarten voor de TT van zondag.