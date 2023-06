Bo Bendsneyder overweegt toekomst in Superbike

De 24-jarige Bendsneyder zit momenteel in de wachtkamer. Het is onduidelijk of hij in aanmerking komt voor een nieuw contract bij zijn huidige Moto2-werkgever. "En het is even afwachten wat ik zelf ook wil. Het zou mooi zijn om in de Moto2 te kunnen blijven. Maar wie weet is er wel een andere stap nodig", zegt Bendsneyder.