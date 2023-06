Collin Veijer piekt op tijd: rechtstreeks naar Q2

De rapste bleek Stefano Nepa die met 1'41.713 als snelste naar voren kwam. José Antonio Rueda en Jaume Masià waren in de achtervolging zijn naaste belagers. De enige coureur in de top-8 die zijn snelste tijd van gisteren niet wist te verbeteren was Jaume Masiá. Desondanks bleef de nummer 2 in de WK-stand wel de snelste man na drie trainingen.