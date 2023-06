Marc Marquez: 'Ik maak me geen illusies, uitrijden wordt het doel'

"Ik had niet verwacht dat ik zoveel problemen zou hebben met mijn fysieke gesteldheid, maar dat bleek toch het geval te zijn. De pijn van mijn gekneusde enkel en gebroken vinger viel nog mee, maar vooral de gebroken rib speelde me enorm parten. Vooral in de laatste sector van het TT Circuit, waar ik de motor strakker vasthoud, is de pijn hevig. Het enige gedeelte waar ik me goed voel is de eerste sector, omdat het daar wat langzamer gaat. Daar probeer ik ook wat meer te pushen en ben ik ook sneller."

'Niet op de laatste startrij'

De zesvoudig wereldkampioen in de Koningsklasse, die voor het vierde jaar op rij geen rol van betekenis speelt in de strijd om het wereldkampioenschap, deed het gisteren 'rustig' aan. "Ik was beide trainingen aan het cruisen, in de hoop om in het slot van de tweede training een snelle ronde te rijden. Dat is niet gemakkelijk en dat bleek ook wel. Ik ging onderuit. Gelukkig was het een zachte crash. In Q1 zal ik proberen een beetje te pushen zodat ik in ieder geval niet op de laatste startrij staan, maar ik maak me geen illusies dit weekend. Uitrijden is het doel."