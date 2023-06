Van den Goorbergh kan niet verrassen in derde training

MOTORSPORT - In de Moto2-klasse wist Ai Ogura vanochtend in de derde training in aanloop naar de kwalificatietrainingen voor een verrassing te zorgen door met 1'36.000 de snelste tijd te rijden. Voor de coureurs uit het Fieten Racing Team, Barry Baltus en Zonta van den Goorbergh, verliep de ochtendsessie teleurstellend. Beide coureurs wisten zich niet te plaatsen voor Q2 en moeten met de 15e en 24e tijd zich melden in Q1.